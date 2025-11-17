Un joueur du Real Madrid à Paris, l’arrivée surprise !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

En quête de temps de jeu, Endrick devrait rejoindre l'Olympique Lyonnais en prêt. Annoncé pendant un temps à l'OM, l’attaquant du Real Madrid aurait été séduit par le discours de Paulo Fonseca. En attendant de probablement découvrir la Ligue 1, le Brésilien était de passage à Paris ces derniers jours...

Endrick devrait selon toute vraisemblance découvrir la Ligue 1 dans les prochaines semaines. Annoncé dans un premier temps sur la short-list de l’OM, l’attaquant brésilien du Real Madrid, en manque de temps de jeu sous les ordres de Xabi Alonso, devrait finalement débarquer à Lyon sous la forme d’un prêt sans option d’achat.

Endrick à Paris Absent du rassemblement de la Seleção, Endrick a profité de ses jours de repos pour faire le déplacement en France et venir à Paris. Sur X, l’attaquant de 19 ans s’est affiché dans la capitale en compagnie de sa femme, le couple publiant plusieurs clichés près de la Tour Eiffel. Endrick et sa femme en ont également profité pour se rendre Disneyland Paris.