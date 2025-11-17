Un joueur du Real Madrid à Paris, l’arrivée surprise !

En quête de temps de jeu, Endrick devrait rejoindre l'Olympique Lyonnais en prêt. Annoncé pendant un temps à l'OM, l’attaquant du Real Madrid aurait été séduit par le discours de Paulo Fonseca. En attendant de probablement découvrir la Ligue 1, le Brésilien était de passage à Paris ces derniers jours...
Endrick devrait selon toute vraisemblance découvrir la Ligue 1 dans les prochaines semaines. Annoncé dans un premier temps sur la short-list de l’OM, l’attaquant brésilien du Real Madrid, en manque de temps de jeu sous les ordres de Xabi Alonso, devrait finalement débarquer à Lyon sous la forme d’un prêt sans option d’achat.
Endrick à Paris
Absent du rassemblement de la Seleção, Endrick a profité de ses jours de repos pour faire le déplacement en France et venir à Paris. Sur X, l’attaquant de 19 ans s’est affiché dans la capitale en compagnie de sa femme, le couple publiant plusieurs clichés près de la Tour Eiffel. Endrick et sa femme en ont également profité pour se rendre Disneyland Paris.
Bientôt un prêt à l’OL ?
L’arrivée d’Endrick à l’OL semble désormais inéluctable, un dossier dans lequel Paulo Fonseca aurait joué un rôle important. Selon le quotidien espagnol AS, le Brésilien se serait laissé convaincre par le discours de l’entraîneur lyonnais, qui devrait pouvoir compter sur un renfort de taille pour la seconde partie de saison.