Mercato - 110M€ : La grosse erreur de Kylian Mbappé avec le PSG ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Rêvant depuis son plus jeune âge de jouer au Real Madrid, Kylian Mbappé a fini par réaliser son rêve en signant libre à l’été 2024. C’est un an plus tôt que le Français avait acté son futur départ du PSG. Le club de la capitale a pourtant tout fait pour retenir Mbappé, allant même jusqu’à lui faire une offre folle pour le convaincre de prolonger. A-t-il alors fait le bon choix ?

Après 7 saisons sous le maillot du PSG, Kylian Mbappé a mis fin à cette belle histoire, partant libre pour le Real Madrid. Le club de la capitale s’est alors retrouvé les mains vides dans cette histoire, ne pouvant donc pas le prolonger comme ça avait pu être le cas en 2022. Le PSG a pourtant tout fait pour convaincre Mbappé de rester au-delà de l’été 2024, allant alors encore une fois jusqu’à proposer des sommes folles…

Le PSG proposait 110M€… Ayant couvert d’or Kylian Mbappé pour le prolonger en 2022, le PSG était prêt à remettre ça en 2023 quand le Français avait annoncé à sa direction sa volonté de partir libre en 2024. En effet, face aux prud’hommes ce lundi 17 novembre, Me Verheyden, avocate de Mbappé, a révélé : « Le 14 août, un avenant de prolongation de contrat d'un an est adressé au joueur, pour pouvoir le vendre à l'été 2024. Le club introduit dans cette offre une prime de 110 millions d'euros. Le joueur n'acceptera jamais cette offre, il n'est plus à vendre, il veut jouer, gagner et être libre ».