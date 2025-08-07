Barcola - PSG : Un gros coup de pression à 115M€ ?

Alexis Brunet

Bradley Barcola est un homme courtisé cet été. Après avoir été pisté dernièrement par le Bayern Munich, le Français intéresse maintenant Liverpool qui aimerait le faire venir en cas d’échec de la piste Alexander Isak. Pour le moment, le champion de France ferme la porte à un transfert, mais si une offre de plus de 115M€ arrive et que le joueur demande à partir, alors la donne pourrait être différente.

La saison dernière, bon nombre de joueurs ont brillé au PSG. On peut citer Ousmane Dembélé ou bien Désiré Doué bien sûr, mais Bradley Barcola n’est pas en reste. Après une première année plutôt bonne à Paris, l’ancien Lyonnais a confirmé tout son potentiel en inscrivant pas moins de 21 buts, tout en délivrant 21 passes décisives.

Liverpool tentera sa chance si Barcola veut partir Forcément, en réussissant une telle saison, Bradley Barcola a attiré l’œil de certains clubs. Ces derniers jours, c’est Liverpool qui aurait coché le nom du Français sur sa liste. Toutefois, d’après les informations du journaliste de TBR Football Graeme Bailey, les Reds ne passeront à l’attaque que si le champion d’Europe demande à quitter le PSG. « Liverpool manifeste un certain intérêt. C'est l'un des clubs qui s'intéresse à lui depuis longtemps. Les intermédiaires ont été très actifs, vérifiant les clubs potentiels qu’il pourrait rejoindre. Comme pour Rodrygo, beaucoup dépendra de la volonté du joueur. Liverpool ne fera pas d'offre sans raison. S'ils pensent que le joueur souhaite partir, ils pourraient chercher à conclure un accord. »