Mercato - PSG : Coup de théâtre à 50M€ !

Désirant se séparer de Randal Kolo Muani lors de ce mercato estival, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi négocie avec la Juventus depuis de longues semaines. Si la Vieille Dame voudrait en finir avant le 13 aout, le club de la capitale jouerait la montre, espérant voir un club de Premier League formuler une offre supérieure à 50M€.
Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2028, Randal Kolo Muani est plus que jamais sur le départ au PSG. Alors que le club parisien ne veut plus de lui, l'attaquant de 26 ans serait sur le point de rejoindre la Juventus, à moins que...
Kolo Muani : Le PSG veut jouer la montre
D'après les indiscrétions d'Il Corriere dello Sport, la Juventus serait pressée de boucler la signature de Randal Kolo Muani. Alors qu'elle affronte la Next Gen le 13 aout, la Vieille Dame aimerait que l'international français soit présent pour ce match amical. Toutefois, le PSG pourrait plomber ses plans.
Le PSG espère recevoir une offre XXL venue d'Angleterre
Selon Il Corriere dello Sport, le PSG voudrait récupérer la plus grosse somme possible pour la vente de Randal Kolo Muani. Pour s'en mettre plein les poches, l'écurie présidée par Nasser Al-Khelaïfi aurait décidé de jouer la montre, en espérant qu'une écurie de Premier League lance une offensive supérieure à 50M€. Dans un tel scénario, le PSG snoberait la Juventus pour toucher le jackpot.