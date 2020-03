Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Braithwaite s'enflamme pour sa relation avec Messi !

Publié le 7 mars 2020 à 0h00 par La rédaction

Martin Braithwaite est arrivé en tant que joker médical au FC Barcelone en février. Le Danois s’est vite intégré parmi les stars du club catalan et notamment auprès de Lionel Messi.

Martin Braithwaite a débarqué en tant que joker médical de Ousmane Dembélé, blessé pour toute la fin de saison. Le Danois réalise une intégration express au FC Barcelone, matérialisée par une passe décisive lors de son premier match face à Eibar (5-0). L’ancien Toulousain a même fait une entrée intéressante face au Real Madrid, et son entente avec Lionel Messi semble déjà excellente sur et en dehors du terrain.

« Il m’aide à m’intégrer dans l’équipe et sur le terrain »