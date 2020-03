Foot - Mercato - FC Barcelone

Mercato - FC Barcelone : Un transfert à 100M€ pour ce joueur de 20 ans ?

Publié le 4 mars 2020 à 6h10 par La rédaction

Titulaire indiscutable depuis le début de saison à Valence, le jeune Ferran Torres (20 ans) attire de nombreux clubs. Un transfert qui pourrait coûter cher…

Depuis le début de saison, Ferran Torres est devenu un cadre du côté du FC Valence. Avec 25 matchs dans les jambes en Liga Santander pour 4 buts et autant de passes décisives, le jeune ailier de 20 ans, champion d’Europe U19 avec l’Espagne l’été dernier, a tous les projecteurs braqués sur lui depuis le début de cet exercice 2019/2020. Et il dispose actuellement d’une clause libératoire qui s’élève à 100 millions d’euros.

Un nouveau contrat proposé par Valence

Comme révélé par le10sport.com , le FC Valence serait actuellement en négociation avec son prodige pour lui faire signer une prolongation de contrat, l’actuel courant jusqu’en juin 2021. En cas de signature, Ferran Torres deviendrait l’un des joueurs les mieux payés de l’effectif Ché . Une décision que le joueur devrait rendre cette semaine. Cependant, la prolongation (ou non) du joueur ne fixerait pas définitivement son avenir, et plusieurs clubs restent à l’affût…

Le Real et le Barça intéressés ?