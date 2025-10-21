Aubameyang - Gouiri : Le transfert incompréhensible à l’OM !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A l’occasion du prochain mercato hivernal, l’OM voudrait faire venir un nouvel attaquant. C’est ainsi que selon les différentes rumeurs, le club phocéen serait intéressé par Endrick, en grande difficulté actuellement au Real Madrid. Alors que le Brésilien pourrait tenter de venir se relancer à Marseille, ce deal éveille toutefois quelques interrogations étant donné les présences d’Amine Gouiri et Pierre-Emerick Aubameyang.

Après avoir animé le dernier mercato estival, l’OM pourrait encore être actif au mois de janvier. Qui intégrera alors l’effectif de Roberto De Zerbi ? Les premières rumeurs commencent déjà à apparaitre. Et voilà qu’aux dernières nouvelles, l’OM ferait partie des équipes intéressées par Endrick, sans temps de jeu au Real Madrid. Un recrutement qui n’emballe pas forcément Hugo Guillemet.

« Ils ont déjà Aubameyang et Gouiri » Sur le plateau de L’Equipe du Soir, le journaliste de L’Equipe a livré son regard sur cette potentielle arrivée d’Endrick à l’OM. Se question sur cette opération avec le crack du Real Madrid, Hugo Guillemet a expliqué : « Il faut voir aussi l’effectif de l’OM. Ils ont déjà Aubameyang et Gouiri. Je veux bien empiler les joueurs, en plus, Endrick formidable en sorti de banc. Oui, il a 18 ans, il est capable de sortir du banc et faire la différence en 10 minutes. Mais à Marseille, il y a Vaz qui commence à jouer, qui a le même âge ».