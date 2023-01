Au PSG, Mbappé milite pour une vieille connaissance à ses côtés

Thomas Bourseau

Bernardo Silva va boucler la sixième saison de sa carrière à Manchester City et a laissé entendre qu’il pourrait se laisser tenter par un autre défi ailleurs. Chose qui ne serait pas tombé dans l’oreille d’un sourd au PSG où Kylian Mbappé serait prêt à l’accueillir selon la presse anglaise.

Lors du premier mercato qu’il a dû effectuer à la tête de la section sportive du PSG en tant que conseiller football, Luis Campos est parvenu à mettre la main sur six recrues, mais pas sur le transfert auquel il rêvait. Le10sport.com vous révélait le 3 août dernier que Campos aspirait à témoigner de la venue éventuelle de Bernardo Silva qu’il avait déjà recruté en 2014 à l’AS Monaco. Le milieu offensif de Manchester City a même été l’objet d’une offre de transfert de 80M€ de la part du PSG toujours selon les informations exclusives du 10sport.com.

Bernardo Silva a ouvert la porte à un départ de City

À l’occasion d’une récente entrevue accordée à Record , Bernardo Silva avouait que lors du mercato estival à venir, tout était possible pour son avenir alors que le PSG, le FC Barcelone et même le Real Madrid seraient sur les rangs et à l’affût de la moindre opportunité avec l’international portugais de 28 ans sous contrat jusqu’en juin 2025 à City. « Je ne vous cache pas que mon objectif ces dernières années, si quelque chose de bien se passe ailleurs, sera probablement de partir vers un nouveau projet ».

Mbappé fixe ses exigences pour rester au PSG https://t.co/NUjiTwX8A9 pic.twitter.com/kAX4BlgV2N — le10sport (@le10sport) January 25, 2023

Mbappé voudrait que Silva le rejoigne au PSG