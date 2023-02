Au PSG, il interpelle Zidane et sa famille

Thibault Morlain

Christophe Galtier étant en grand danger sur le banc du PSG, le nom de Zinedine Zidane revient à nouveau pour prendre les commandes du club de la capitale. Et voilà que dans le vestiaire parisien, on ne devrait clairement pas voir d’un mauvais oeil cette arrivée. Cela devrait être le cas avec Achraf Hakimi, qui a un lien spécial avec Zidane et sa famille.

Zinedine Zidane va-t-il rejoindre le PSG ? En débarquant dans le vestiaire parisien, l’entraîneur français ne serait pas totalement dépaysé, retrouvant certains joueurs qu’il connait bien. Cela vaut notamment pour Achraf Hakimi, qui a côtoyé Zidane du côté du Real Madrid. Et le Marocain a été marqué…

« Merci à Zidane »

En effet, pour Prime Vidéo , Achraf Hakimi a tenu à envoyer un beau message de remerciement à Zinedine Zidane. Le joueur du PSG a ainsi lâché : « Des personnes que je voudrais remercier ? Merci à Zidane qui m’a donné l’opportunité de jouer avec le Real Madrid. C’est lui qui m’a fait confiance. Ça fait plaisir. C’est un petit peu grâce à lui que je suis là ».

« Nous sommes des amis »