Mercato : Zidane le réclame, «il mérite mieux»

La rédaction

La fin du mercato hivernal a été mouvementée pour le PSG avec de nombreux dossiers qui n'ont pas abouti. Parmi eux, celui menant à Rayan Cherki, voulu par Campos et Mbappé. Mais l'OL n'était pas vendeur et le PSG n'a donc pas pu recruter la pépite lyonnaise dans ses rangs. De l'autre côté des Pyrénées, il se murmure également que Zidane pourrait rejoindre à nouveau le Real Madrid à condition que Rayan Cherki soit recruté. Et voilà que le Lyonnais est invité à s'en aller...

Le contrat de Rayan Cherki court jusqu'en juin 2024 avec l'OL. D'ici là, le pépite va être la source de nombreuses rumeurs de transfert. Si Cherki est actuellement l'un des leaders d'attaque de l'Olympique Lyonnais alors qu'il n'a que 19 ans, la morosité dans laquelle est plongé l'OL pourrait le faire partir plus tôt que prévu...

Quel avenir pour Cherki ?

Annoncé comme l'un des plus grands talents du centre de formation de l'OL, Rayan Cherki réussit enfin à prouver au plus haut niveau. Sous les ordres de Laurent Blanc, le milieu offensif séduit de plus en plus. La question est maintenant de savoir si cette histoire à Lyon pourrait continuer. Dans le viseur du PSG cet hiver, Cherki pourrait voir le club de la capitale revenir à la charge cet été. Mais ce n'est pas tout... En effet, en Espagne, il a été annoncé que Zinedine Zidane réclamait le recrutement du joueur de l'OL afin de revenir au Real Madrid.

PSG : Messi a pris une décision radicale https://t.co/Ay1v4bwevJ pic.twitter.com/RAtifMpNeN — le10sport (@le10sport) February 18, 2023

« Il mérite un meilleur standing »