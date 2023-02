«S'il peut venir aujourd'hui...» : Le PSG réclame Zidane

Thibault Morlain

A défaut d'entraîner l'équipe de France, Zinedine Zidane doit se trouver un nouveau point de chute pour rebondir. Et s'il donnait enfin son feu vert au PSG ? Après avoir recalé le Qatar durant l'été, Zizou verrait le club de la capitale revenir à la charge afin d'en faire le remplaçant de Christophe Galtier. Et voilà qu'au PSG, on ne dirait clairement pas non à son arrivée.

Avec les mauvais résultats qui s'accumulent au PSG, Christophe Galtier se retrouve en danger. Il n'en fallait pas plus pour relancer le feuilleton Zinedine Zidane. Très apprécié par les propriétaires qataris, l'ancien du Real Madrid pourrait donc être la solution aux maux actuels du PSG.

Zidane attendu au PSG

Zinedine Zidane, futur entraîneur du PSG ? Le vestiaire parisien vote pour. Selon les informations de Ok Diario , un poids lourd aurait même expliqué concernant Zizou : « Si Zidane peut venir aujourd'hui, ça serait mieux que demain ... ».

« Ça peut aller très vite »