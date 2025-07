«Arrêtez de nous prendre pour des c*ns», le transfert de rêve refusé par l'OM !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd'hui en Arabie Saoudite, Riyad Mahrez était un amoureux de l'OM étant plus jeune. Si l'international algérien n'a jamais porté le maillot phocéen, ce qu'il aurait rêvé, ça aurait pu se faire. En effet, il y a quelques années, alors que Mahrez était à Leicester, une opportunité s'est présentée, mais Vincent Labrune, alors président de l'OM, en avait décidé autrement.

Récemment encore, Riyad Mahrez avait révélé à quel point il rêvait de jouer pour l'OM étant plus jeune. La carrière de l'Algérien l'a finalement amené loin du club phocéen, lui qui est passé par Le Havre, Leicester, Manchester City et Al-Ahli. Néanmoins, Mahrez sous le maillot de l'OM, ça aurait pu être possible...

« C'était mon club de coeur » Invité par Carré pour une interview, Riyad Mahrez a évoqué son lien très fort avec l'OM étant plus jeune. L'Algérien a alors confié : « Mon lien avec l’OM quand j’étais petit, c’était quoi ? J’ai grandi avec ces joueurs-là, Ribéry, Drogba, Niang, Nasri, Ben Arfa. Je ne pouvais pas rater un match de Marseille. C’était impossible. Un vrai amoureux. Mon rêve c’était de jouer au Vélodrome. J’ai joué une fois avec City, mais c’était à huis clos, c’était le Covid. C’est dommage. Est-ce qu’il y a un coin de ma tête qui se dit si je portais le maillot de l’OM un jour ? Non plus maintenant. J’ai passé ce truc là, mais c’était mon club de coeur ».