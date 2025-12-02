Arabie Saoudite - PSG : Le transfert d'une star est réclamé !

Axel Cornic

Après son succès en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain a décidé de ne pas beaucoup changer, avec seulement trois recrues. Mais la situation pourrait évoluer dans les prochains mois, avec certains cadres qui ne semblent plus vraiment avoir le niveau et pourraient être poussés vers la sortie.

Depuis l’arrivée de QSI, à Paris on était habitués aux étés agités. Mais pas cette fois, puisque le PSG a décidé de changer son fusil d’épaule et diminuer les dépenses, pour essayer de miser sur la jeunesse. Une stratégie qui a porté ses fruits, mais qui semble désormais avoir atteint ses limites.

« Lucas Hernandez, est en fin de contrat en juin 2028 » Certains réclament en effet un renouvellement à certains postes et c’est notamment le cas avec Lucas Hernandez, assez décevant cette saison. « Lucas Hernandez, est en fin de contrat en juin 2028. Je le mets dans le lot des partants » a annoncé Bruno Salomon, sur Ici Paris Ile-de-France.