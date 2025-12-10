Arabie Saoudite - OM : Coup de théâtre sur le mercato ?

Axel Cornic

Le 1er janvier prochain, le mercato hivernal ouvrira officiellement ses portes et l’Olympique de Marseille fait déjà beaucoup parler. C’est le cas sur le front des arrivées, mais également des départs, avec le capitaine Leonardo Balerdi qui semble attiser de plus en plus de convoitises à l’étranger.

Depuis son arrivée en provenance du Borussia Dortmund, il n’a que très peu fait l’unanimité. Pourtant, Roberto De Zerbi a décidé de faire de Leonardo Balerdi son capitaine à l’OM ainsi que son patron de la défense, même si ce mardi soir il n’était pas titulaire pour affronter l’Union Saint-Gilloise en Ligue des Champions.

Balerdi sur le départ ? Et les spéculations sur son avenir au sein du projet marseillais se font de plus en plus nombreuses, avec une piste qui pourrait se dessiner au Moyen-Orient. Plusieurs sources en France comme à l’étranger ont en effet annoncé que Balerdi serait dans le viseur d’Al-Qadsiah. L’OM ne semble pas être vendeur pour le moment, mais une offre qu’on ne peut pas refuser pourrait bien arriver au mois de janvier.