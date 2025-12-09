Marquinhos bientôt remplacé, l’annonce du PSG

Axel Cornic

Véritable pilier du projet QSI, Marquinhos a tout connu au Paris Saint-Germain, avec récemment le point culminant atteint avec la victoire en Ligue des Champions. Mais la belle histoire pourrait bien se terminer, puisque son contrat se termine en juin 2028 et à 31 ans, il pourrait bien être poussé vers la sortie.

C’est un sujet qui a régulièrement animé les dernières sessions de mercato. Arrivé en 2013 en provenance de l’AS Roma, Marquinhos fait presque partie des meubles au PSG, club dont il est devenu le capitaine après le départ de Thiago Silva. Pourtant, un départ ne semble pas être impossible, avec d’ailleurs Paris qui ne cesse de se rajeunir en défense centrale.

Bientôt la fin ? Cela a été le cas en 2024 avec la signature de Willian Pacho, puis un an après avec Illya Zabarnyi, qui a tout de même couté près de 60M€. Pour le moment il semble encore être un titulaire indiscutable au PSG, mais la situation pourrait bien changer l’été prochain, avec peut-être l’arrivée d’un nouveau défenseur comme Ibrahima Konaté ou Dayot Upamecano.