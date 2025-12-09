Un Algérien à l'OM : Le coup de tonnerre pour son transfert !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Révélé sous le maillot de l'ASSE entre 2010 et 2014, Faouzi Ghoulam a ensuite évolué pendant de longues saisons du côté de Naples. Alors que l'Algérien a fini par revenir en France à Angers, cela aurait pu se faire bien avant et pas n'importe où. En effet, Ghoulam était très proche de l'OM, mais voilà que le transfert n'a jamais pu se faire...

Il y a quelques jours de cela, l'OM accueillait un visiteur connu de la Ligue 1 au centre d'entraînement. C'est un certain Faouzi Ghoulam qui était ainsi venu dire bonjour à Roberto De Zerbi, Medhi Benatia et compagnie. L'Algérien aurait d'ailleurs pu porter le maillot phocéen au cours de sa carrière. En effet, l'OM s'était intéressé à Ghoulam du temps où il était à Naples, sans pour autant que ça ne se concrétise.

« L’OM s’est présenté, il y a eu un intérêt, mais... » Faouzi Ghoulam n'aura finalement jamais rejoint l'OM. Un transfert avorté sur lequel est revenu l'Algérien, expliquant alors pour Le Phocéen : « En tant qu’Algérien, jouer à Marseille représente quelque chose de fort. Il y a une vraie symbolique. À cette époque, j’étais à Naples : je jouais régulièrement la Ligue des Champions, j’étais dans l’un des plus grands clubs italiens, et on finissait souvent deuxième ou troisième. L’OM s’est présenté, il y a eu un intérêt, mais cela ne s’est pas concrétisé. Dans ce milieu, les choses doivent être claires et cadrées, et là, ça n’a pas pu aboutir ».