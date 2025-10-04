Arabie Saoudite : Le PSG va boucler un gros transfert en 2026 ?

Alexis Brunet

Alors que des rumeurs de départ ont fleuri cet été, Marquinhos est finalement resté au PSG, dont il est encore le capitaine. Toutefois, lors du prochain mercato estival, les rumeurs reviendront inlassablement. Déjà présente ces derniers temps, l’Arabie saoudite aurait déjà prévu de revenir à la charge pour le défenseur central parisien.

C’est un transfert qui a mis du temps à se boucler. Alors qu’Illia Zabarnyi était identifié de longs mois auparavant comme la priorité du PSG lors du mercato estival, l’international ukrainien n'a finalement rejoint Paris qu’en fin de mercato. Cela est notamment la faute de Bournemouth, qui s’est montré très gourmand dans les négociations pour obtenir le plus d’argent possible.

Zabarnyi va succéder à Marquinhos Le PSG voulait absolument recruter Illia Zabarnyi et il a finalement offert un chèque de 68M€ bonus compris à Bournemouth. Le club de la capitale est persuadé que l’Ukrainien est le joueur qu’il fallait à l’instant T, mais également pour l’avenir. En effet, selon L’Équipe, le défenseur central est tout simplement vu par les dirigeants parisiens comme le successeur de Marquinhos, qui commence à ne plus être tout jeune (31 ans).