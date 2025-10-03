PSG : Il panique après son transfert, Luis Enrique intervient !

Alexis Brunet

Cet été, le PSG a dépensé une grosse somme pour faire venir Illia Zabarnyi de Bournemouth. Le défenseur central doit apporter un peu de concurrence à Marquinhos mais cela n’est pas évident. L’arrivée au sein du vestiaire du champion d’Europe a été stressante pour l’international ukrainien, qui a alors beaucoup discuté avec Luis Enrique.

Avec le seul Marquinhos, le PSG était un peu court au poste de défenseur central droit pour aborder la saison. Luis Campos s’est donc démené sur le mercato pour offrir un renfort dans ce secteur à Luis Enrique et il a finalement trouvé la perle rare. Considéré comme l’un des meilleurs axiaux de Premier League, Illia Zabarnyi a posé ses valises à Paris contre un chèque de 68M€ bonus compris.

Zabarnyi a stressé lors de son arrivée au PSG De Bournemouth au PSG, le changement est donc important pour Illia Zabarnyi. D’après les informations de L’Équipe, le défenseur central a été stressé lors de son arrivée à Paris à cause de ce changement de statut, mais Luis Enrique a rapidement détendu son joueur. Le coach espagnol a beaucoup discuté avec l’international ukrainien, lui demandant d’aider l’équipe à mieux défendre, ce qui a responsabilisé le central de 23 ans.