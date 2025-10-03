«Ça s'est fait très rapidement...» : Un joueur signe à l’OM, le meilleur est à venir !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors qu’il fait partie des douze nouveaux joueurs recrutés par l’Olympique de Marseille, Arthur Vermeeren a connu sa première titularisation cette semaine contre l’Ajax Amsterdam. Présent face à la presse ce vendredi, le milieu belge de 20 ans est revenu sur ses premières semaines dans la cité phocéenne.

Après avoir vu arriver douze renforts durant le mercato estival, l’Olympique de Marseille affiche (encore) un nouveau visage avec Igor Paixao, Nayef Aguerd, Arthur Vermeeren, Benjamin Pavard, Facundo Medina, Matt O'Riley, Timothy Weah, Emerson, Angel Gomes, CJ Egan-Riley, Pierre-Emerick Aubameyang et Hamed Traoré. Présent en conférence de presse ce vendredi, avant le match à Metz ce samedi (17h), Vermeeren est revenu sur son arrivée dans la cité phocéenne.

« J'ai eu besoin d'un petit temps d'adaptation » « Je suis très content d'être ici. Je crois que ça s'est fait très rapidement, vers la fin du mercato. J'ai eu besoin d'un petit temps d'adaptation, apprendre à connaître le style de jeu de l'entraîneur et prendre de la confiance, me sentir bien dans l'équipe et le jeu », confie le milieu de l’OM, qui a connu sa première titularisation de la saison face à l’Ajax Amsterdam (4-0).