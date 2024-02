Après le PSG, il veut une star du Real Madrid !

Thomas Bourseau

Toni Kroos se rapproche du terme de son aventure au Real Madrid, dix ans après ses débuts au Santiago Bernabeu. Et maintenant ? Un retour au Bayern Munich ? Thomas Tuchel apprécierait une telle éventualité. Le principal intéressé a mis les pieds dans le plat.

Du haut de ses 34 ans, Toni Kroos parvient toujours à montrer qu’il est un milieu de terrain hors pair à chaque fois que Carlo Ancelotti fait appel à lui et malgré l’émergence de pépites au Real Madrid dans l’entrejeu.

Passé par le PSG, Thomas Tuchel aime toujours Toni Kroos… pour le Bayern ?

Cependant, dix ans après son arrivée du Bayern Munich, Toni Kroos sera en fin de contrat au Real Madrid le 30 juin prochain si sa situation contractuelle demeure inchangée. L’homme aux cinq Ligues des champions figurerait dans les petits papiers de Thomas Tuchel. L’ancien entraîneur du PSG est un admirateur de longue date de Toni Kroos et aimerait à présent l’attirer au Bayern Munich où il officie depuis mars 2023.

Mbappé : Le conflit qui va sauver le PSG https://t.co/lf4AXvFYaK pic.twitter.com/MmbRkmYcsy — le10sport (@le10sport) February 12, 2024

«Le Bayern ? Je m'attendais à ce que l'on me pose des questions sur mon avenir, mais pas celle-là»