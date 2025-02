Après le clash, il écrit l’histoire du PSG !

Axel Cornic

En marge de la rencontre face à l’AS Monaco ce vendredi, dans le cadre de la 21 journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain a annoncé plusieurs prolongations importantes. C’est notamment le cas avec Nuno Mendes, qui semblait pourtant se diriger tout droit vers un départ après des tensions évoquées au mois de décembre dernier.

Il y a encore quelques semaines, ça semblait impossible. Arrivé en 2022, Nuno Mendes semblait s’approcher d’un possible départ du PSG à cause de tensions autour de sa prolongation de contrat. RMC Sport a même laissé entendre que le latéral gauche portugais pouvait rebondir du côté de Manchester United, grâce notamment à son agent Jorge Mendes.

Le PSG a réussi à retourner la situation !

Tout a finalement changé, puisqu’une prolongation de contrat a été évoquée ces derniers jours et elle est officielle depuis ce vendredi. Comme Luis Enrique, Achraf Hakimi ou encore Vitinha, Nuno Mendes a signé un nouveau contrat avec le PSG, auquel il est désormais lié jusqu’en 2030. Une nouvelle fêtée en grande pompe en marge de la réception de l’AS Monaco au Parc des Princes et qui semble satisfaire toutes les parties impliquées dans ce deal.

« Je suis très heureux de faire partie de l’histoire de ce grand club »

Sur le site officiel du PSG, l’international portugais s’est en effet dit très heureux d’avoir prolongé son contrat. « C’est une grande fierté de prolonger avec le Paris Saint-Germain. C’est un club dans lequel je me sens bien depuis que je suis arrivé. Et je suis très heureux de continuer avec le club » a déclaré Nuno Mendes. « Ça représente beaucoup, parce que c’est un grand club, un club qui a une grande histoire et qui a eu beaucoup de grands joueurs. Et je suis très heureux de faire partie de l’histoire de ce grand club. Le PSG, c’est spécial, c’est comme une famille pour moi ».