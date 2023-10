Annoncé au PSG, il se fait détruire

Axel Cornic

Considéré comme l’une des plus grandes stars de la Serie A, Rafael Leão a tapé dans l’œil de plusieurs gros clubs et cela serait notamment le cas du Paris Saint-Germain. Mais le prodige portugais semble avoir du mal à franchir le pallier vers le très haut niveau et la défaite face au PSG en Ligue des Champions (3-0), en est le parfait exemple pour certains observateurs.

Plusieurs grands noms sont arrivés en attaque, mais le PSG semble encore loin d’être rassasié. Nous vous avons révélé sur le10sport.com que Luis Campos aurait bien aimé recruter Victor Osimhen cet été et il garderait un œil sur un autre ancien talent du LOSC.

Rafael Leão annoncé au PSG, mais...

Il s’agirait de Rafael Leão, champion d’Italie en 2022 avec l’AC Milan. Or, l’attaquant de 24 ans est très critiqué en ce moment, puisqu’en Serie A comme en Ligue des Champions. Il faut dire que le Portugais est très loin de ses standards avec seulement 3 buts et 4 passes décisives dans le championnat italien et un compteur totalement vierge dans la compétition européenne.

Ce n’est plus le même

La rencontre face au PSG de ce mercredi ne va pas arranger les choses. La Gazzetta dello Sport l’affuble en effet d’une note de 5,5 pour sa prestation, reconnaissant qu'il est le principal danger de l’AC Milan... qui ne trouve toutefois jamais la solution dans les derniers mètres. Et ce n’est pas une exception, puisque ces dernières semaines le Portugais n’est pas épargné

« Il n’a rien fait, même pas une action dangereuse »