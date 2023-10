Après son transfert au PSG, il annonce du lourd

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Recruté cet été en provenance du Bayern Munich pour environ 50M€, Lucas Hernandez réalise un début de saison plus que convaincant. D'ailleurs, l'international français ne cache pas ses ambitions avec le club de la capitale. Après l'Atlético de Madrid et donc le Bayern, le frère de Théo a bien l'intention de réaliser de grandes choses avec le PSG.

Cet été, le PSG a largement remanié son effectif, notamment son secteur défensif au sein duquel les nouveaux joueurs sont arrivés très rapidement au début du mercato à l'image de Milan Skriniar et Lucas Hernandez. L'international français a débarqué en provenance du Bayern Munich pour environ 50M€ et découvre ainsi la Ligue 1. Interrogé par le Média Carré , le natif de Marseille annonce d'ailleurs qu'il a de grandes ambitions avec le PSG.

EXCLU @le10sport : Le PSG a récemment envoyé un émissaire du club en Amérique du Sud▶️Paris a été en Argentine et en Uruguay lors de la dernière trêve hivernale▶️Objectif : Trouver un nouveau latéral gauche cet hiver#Mercato #PSG https://t.co/3Wlq6oP4e9 — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) October 24, 2023

«J’ai envie de faire beaucoup de grandes choses»

« Si on m’avait dit que je jouerais au PSG… je pense que j’y aurais cru parce que je suis quelqu’un de très ambitieux et je sais que le PSG est le club le plus ambitieux de France. J’ai joué dans de très grands clubs en Europe et je pense que c’est un des plus grands clubs ambitieux en Europe. (…) Cette année, j’arrive à Paris avec beaucoup d’ambitions et j’ai envie de faire beaucoup de grandes choses », assure Lucas Hernandez, qui a visiblement prévu de frapper fort au PSG.

Lucas Hernandez déjà indispensable au PSG

Et depuis le début de saison, Lucas Hernandez répond clairement aux attentes. Alors qu'il n'avait pas joué en 2023 avant sa signature au PSG à cause d'une rupture des ligaments croisés dont il avait été victime durant la Coupe du monde, l'ancien défenseur du Bayern Munich a retrouvé ses facultés physiques puisqu'il enchaine les matches que ce soit avec le club de la capitale ou en sélection. En l'absence de Nuno Mendes, Lucas Hernandez est le seul disponible pour occuper le poste de latéral gauche. Et pour le moment, il le fait très bien.