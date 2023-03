Annoncé au PSG, il fait un terrible pari sur son avenir

Pierrick Levallet

L'été dernier, Xavi Simons a quitté le PSG pour signer gratuitement au PSV Eindhoven. Depuis, le joueur de 19 ans brille et est l'une des révélations du championnat néerlandais. Une aubaine pour le PSG, qui dispose d'une clause de rachat et qui pourrait ainsi essayer de le rapatrier. Sauf que le club néerlandais ne compterait pas laisser filer sa pépite, et Xavi Simons aurait d'autres plans pour son avenir.

Arrivé au PSG en 2019, Xavi Simons n’a cependant jamais réellement eu sa chance dans la capitale. Que ce soit Thomas Tuchel ou Mauricio Pochettino, les entraîneurs parisiens n’ont pas souvent accordé leur confiance au crack néerlandais. En fin de contrat, l’international Oranje a alors claqué la porte l’été dernier pour signer gratuitement au PSV Eindhoven. Depuis, Xavi Simons flambe en Eredivisie. Le PSG pourrait donc être tenté par un retour du joueur de 19 ans, surtout que la formation parisienne dispose d’une clause de rachat qui s’élèverait à 12M€. Néanmoins, le PSV Eindhoven entend bien conserver sa nouvelle pépite au-delà du prochain mercato estival.

Il l’annonce, il va plomber les plans du PSG sur le mercato https://t.co/5PYuzhM73m pic.twitter.com/1Ec6KhMhts — le10sport (@le10sport) March 11, 2023

«J'ai eu une première discussion avec son agent»

« Nous allons nous engager avec lui pour que cette clause soit supprimée. Nous allons bientôt lui en parler. Je pense que nous avons prouvé que nous pouvions offrir quelque chose. [...] J'ai eu une première discussion avec son agent et nous allons bientôt nous asseoir tranquillement avec lui et son frère pour en discuter » a notamment confié le directeur sportif du PSV Eindhoven Marcel Brands au micro de BNR Radio .

Xavi Simons mise sur le PSV pour son avenir

D’après les informations du journaliste néerlandais Rik Elfrink, le PSV Eindhoven serait convaincu que la clause de rachat du PSG n’entrera jamais en vigueur pour l’avenir de Xavi Simons. Alors que l’agent du Néerlandais a déjà eux des discussions avec les dirigeants du club d’Eredivisie, le joueur de 19 ans parierait sur un avenir à plus long terme au PSV Eindhoven. Sous contrat jusqu’en juin 2027, Xavi Simons pourrait donc faire en sorte de supprimer cette clause de rachat dont le PSG dispose. Le club de la capitale est prévenu.