Le PSG lâche un crack, révélations retentissantes sur son transfert

Pierrick Levallet

Libre après la fin de son contrat avec le PSG, Xavi Simons a signé au PSV Eindhoven l'été dernier. Depuis, le crack brille et impressionne en Europe. D'ailleurs, le directeur sportif du club néerlandais a dévoilé les coulisses de l'arrivée du joueur de 19 ans en Eredivisie, révélant quelques détails de l'opération au passage.

Promis à un bel avenir quand il évoluait au FC Barcelone, Xavi Simons a vu le PSG venir le chercher en 2019. Mais le crack néerlandais n’a jamais vraiment eu sa chance dans la capitale. La saison dernière, alors qu’il était dans la dernière année de son contrat, le joueur de 19 ans attendait certaines garanties sur son temps de jeu pour prolonger au PSG. Cependant, la direction parisienne n’a pas pu s’aligner sur ses exigences. Xavi Simons a alors claqué la porte pour rejoindre le PSV Eindhoven.

Il confirme, le PSG s’est planté pour un crack https://t.co/xAgNVCUGH1 pic.twitter.com/LCMLH24ti6 — le10sport (@le10sport) March 7, 2023

Xavi Simons a fait un cadeau au PSG

Mais l’international Oranje pourrait faire son retour dans la capitale dès cet été. Le PSG dispose d’une clause de rachat, qui s’élèverait aux alentours de 12M€. Et cette dernière aurait été réclamée par Xavi Simons lui-même. « Il semblait qu'il allait être prêté pour une très longue période. Son contrat arrivait à échéance et nous avons toujours parié sur le fait de le recruter définitivement. Finalement, nous avons réussi. Nous lui avons proposé un contrat de cinq ans et cette clause est née de l'idée qu'il a fait une partie de sa formation dans ce pays et qu'il ne veut pas fermer cette porte définitivement » a révélé Marcel Brands dans un entretien accordé à une radio locale, dans des propos rapportés par Culture PSG .

Le PSV Eindhoven a refusé un prêt