Il l’annonce, il va plomber les plans du PSG sur le mercato

Pierrick Levallet

L’été dernier, le PSG a perdu un crack sensationnel avec Xavi Simons. Libre de tout contrat, le Néerlandais s’est engagé avec le PSV Eindhoven. Et il brille depuis en Eredivisie. Toutefois, le PSG pourrait bien le récupérer cet été puisque le club dispose d’une clause de rachat qui s'élèverait à 12M€. Néanmoins, le PSV Eindhoven n’entend pas vraiment se séparer de Xavi Simons et voudrait ainsi plomber les plans du club de la capitale dans ce dossier.

Le PSV veut supprimer la clause du PSG pour Xavi Simons

« Nous allons nous engager avec lui pour que cette clause soit supprimée. Nous allons bientôt lui en parler. Je pense que nous avons prouvé que nous pouvions offrir quelque chose. [...] J'ai eu une première discussion avec son agent et nous allons bientôt nous asseoir tranquillement avec lui et son frère pour en discuter » a expliqué Marcel Brands au micro de la radio locale BNR Radio .

«Je suis persuadé qu'il restera avec nous»