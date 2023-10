Annoncé au PSG, il botte en touche pour son avenir

Alexis Brunet

Cet été le PSG a fait le choix de changer de coach. Christophe Galtier est parti, et c'est Luis Enrique qui a pris sa place. Mais l'Espagnol n'était pas le seul entraîneur lié au club de la capitale cet été. De nombreuses rumeurs affirmaient que José Mourinho était dans le viseur parisien. Le Portugais est finalement resté à l'AS Rome, et il a dernièrement entretenu le flou sur son avenir.

À l'été 2022, le PSG engageait Christophe Galtier pour deux saisons. Les premiers mois étaient pleins de promesses, mais finalement Paris a vite déchanté, et l'ancien coach de l'OGC Nice en a fait les frais. Ce dernier a été remercié au bout d'une saison seulement. Pour le remplacer, le club de la capitale a décidé de miser sur un profil plus expérimenté, notamment en Ligue des Champions, Luis Enrique.

Luis Enrique a du mal pour le moment

Si le jeu de Luis Enrique plaît beaucoup à certains supporters, pour le moment l'Espagnol n'arrive pas à installer une forte domination sur la Ligue 1. Le PSG compte pour l'instant trois victoires, trois matches nuls, et une défaite. Des résultats mitigés qui font que le club de la capitale n'est actuellement que cinquième du championnat.

Mourinho est critiqué en Italie