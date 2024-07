Alexis Sanchez à l’OM, il annonce déjà une catastrophe

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Un incroyable retour serait en préparation à l'OM. Un an après son départ, Alexis Sanchez ne resterait pas insensible à une arrivée à Marseille, alors que son contrat avec l'Inter vient tout juste d'expirer. Les premiers contacts auraient été noués avec son entourage. Mais pour Eric Di Méco, cette opération pourrait déboucher sur un terrible échec.

L’OM cherche à faire du neuf avec de l’ancien. En pleine reconstruction, le club marseillais pourrait faire appel à certains anciens pour relancer la machine. Récemment, les médias tricolores ont confirmé des négociations avec Alexis Sanchez, dont le contrat avec l’Inter n’a pas été renouvelé.

Les contacts sont noués avec Alexis Sanchez

Selon les informations de L’Equipe, des premières discussions ont eu lieu avec l’entourage d’Alexis Sanchez. Un an après son départ de l’OM, l’international chilien ne serait pas contre un retour à Marseille. A en croire le quotidien, c’est bien l’ailier aujourd’hui âgé de 35 ans qui aurait proposé ses services à Pablo Longoria. Un appel qui n’est pas resté sans réponse. Surtout que l’OM pourrait enregistrer le départ de Pierre-Emerick Aubameyang, convoité par l’Arabie Saoudite lors de ce mercato. L’arrivée de Roberto De Zerbi sur la Canebière a sans doute joué dans ce choix. En parallèle, la formation phocéenne surveille d’autres profils comme Mason Greenwood (Manchester United) ou encore Bachir Belloumi (Farense). Mais cette opération laisse sceptique certains anciens joueurs de l’OM à l’instar d’Eric Di Méco.

Di Méco prévient Longoria

Sur le plateau de Rothen S’Enflamme, l’ancien international français met en garde Pablo Longoria. « J’ai un gros doute. Quand j’ai vu cette idée, je me suis dis pourquoi pas. Mais c’est vrai qu’il n’a pas joué de l’année, il a deux ans de plus. Et puis quand il est parti, ce n’était pas terrible. Les histoires d'amour qui se finissent mal et les revenez-y, cela se passe souvent mal et c’est même très douloureux cette fois. J’ai peur que ça tourne mal. Après s’il vient gratuitement et accepte de toucher deux fois moins, on ne dira pas non. J’aime beaucoup ce joueur, lors de son passage à Arsenal il m’avait impressionné par sa grinta. Mais j’ai peur » a-t-il lâché sur le plateau de RMC ce vendredi.