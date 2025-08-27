Affaire Rabiot : L'OM est accusé en direct !

Axel Cornic

Meilleur joueur de la saison dernière, Adrien Rabiot semble être devenu l’ennemi numéro 1 à l’Olympique de Marseille, où les dirigeants souhaiteraient le vendre. Mais le vent commence à tourner en cette fin de mercato et les critiques se font de plus en plus nombreuses, autour du club phocéen.

Il ne reste plus que quelques jours avant la fin du mercato et Adrien Rabiot est toujours à Marseille. Et la situation commence à sérieusement se tendre, surtout depuis les multiples attaques de Véronique Rabiot à l’encontre de la direction de l’OM.

La pression monte à l’OM L’image du club a été encore un peu plus écornée par la tendance des derniers jours, qui donnerait un Rabiot finalement réintégré dans l’équipe. Car à l’étranger, les possibles remplaçants du Français comme Dani Ceballos du Real Madrid et Florentino Luis de Benfica, ne semblent pas vraiment approcher de l’OM.