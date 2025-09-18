Affaire Rabiot : L'OM a fait «le bon choix», l'annonce surprise !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Lors de l'ultime journée du mercato, l'Olympique de Marseille a bouclé quatre transferts dont le prêt de Matt O'Riley convenu en quelques heures avec la direction de Brighton. Une surprise pour beaucoup d'observateurs et de supporters qui n'en serait certainement pas une du point de vue des dirigeants de l'OM.

Angel Gomes aurait pu s'attendre à faire partie du onze de départ de l'OM au Santiago Bernabeu mardi soir pour la première sortie des hommes de Roberto De Zerbi de cette saison régulière de Ligue des champions. D'autant plus que le milieu de terrain anglais avait signé une prestation pleine contre Lorient quelques jours plus tôt au Vélodrome (4-0 dont un but marqué).

Adrien Rabiot perd son sang-froid, l'OM fait un pari sur le mercato Cependant, l'entraîneur italien a pris la décision de lui réserver une mauvaise surprise en ne le titularisant pas pour le déplacement au Real Madrid. Roberto De Zerbi a en effet lancé Matt O'Riley, recrue estivale surprise de dernière minute en parallèle du transfert d'Adrien Rabiot à l'AC Milan pour 10M€ après sa bagarre dans le vestiaire avec Jonathan Rowe. Un choix surprenant de De Zerbi pour le match du Real Madrid, mais qui n'en est pas vraiment un selon les décideurs de l'OM.