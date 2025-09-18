Affaire Rabiot : L'OM a fait «le bon choix», l'annonce surprise !

Lors de l'ultime journée du mercato, l'Olympique de Marseille a bouclé quatre transferts dont le prêt de Matt O'Riley convenu en quelques heures avec la direction de Brighton. Une surprise pour beaucoup d'observateurs et de supporters qui n'en serait certainement pas une du point de vue des dirigeants de l'OM.
Angel Gomes aurait pu s'attendre à faire partie du onze de départ de l'OM au Santiago Bernabeu mardi soir pour la première sortie des hommes de Roberto De Zerbi de cette saison régulière de Ligue des champions. D'autant plus que le milieu de terrain anglais avait signé une prestation pleine contre Lorient quelques jours plus tôt au Vélodrome (4-0 dont un but marqué).
Adrien Rabiot perd son sang-froid, l'OM fait un pari sur le mercato
Cependant, l'entraîneur italien a pris la décision de lui réserver une mauvaise surprise en ne le titularisant pas pour le déplacement au Real Madrid. Roberto De Zerbi a en effet lancé Matt O'Riley, recrue estivale surprise de dernière minute en parallèle du transfert d'Adrien Rabiot à l'AC Milan pour 10M€ après sa bagarre dans le vestiaire avec Jonathan Rowe. Un choix surprenant de De Zerbi pour le match du Real Madrid, mais qui n'en est pas vraiment un selon les décideurs de l'OM.
L'OM persuadé d'avoir visé juste avec O'Riley pour oublier Rabiot
Si l'on se fie aux informations communiquées par La Provence, l'Olympique de Marseille serait tout bonnement convaincu d'avoir fait le choix idoine pour combler le vide laissé par le départ d'Adrien Rabiot en recrutant Matt O'Riley. L'international danois de 24 ans n'aurait d'ailleurs jamais pu s'installer dans la cité phocéenne si l'international français n'avait pas eu cet écart de comportement qui lui a coûté sa place dans le vestiaire de Roberto De Zerbi. Reste à savoir si l'intuition de la direction marseillaise se confirmera dans les semaines et les mois à venir de ce prêt.