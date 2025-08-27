Affaire Rabiot : Départ confirmé, son remplaçant est dévoilé en direct !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Ce fut et demeure toujours le feuilleton de ce début de saison à l'OM. Deux joueurs, en les personnes d'Adrien Rabiot et de Jonathan Rowe, se sont battus dans le vestiaire du Roazhon Park à Rennes le 15 août pour le match d'ouverture du championnat. Evincés par le club marseillais, les dirigeants pourraient bien avoir mis la main sur leurs deux remplaçants et notamment celui de Rowe déjà parti à Bologne.

Le vendredi 15 août dernier, pour l'ouverture de la campagne 2025/2026 de l'OM en championnat, les hommes de Roberto De Zerbi se déplaçaient sur la pelouse du Roazhon Park pour y affronter le Stade Rennais d'Habib Beye. La boucle était bouclée puisque le club breton fut le dernier adversaire de l'Olympique de Marseille la saison dernière, mais à l'Orange Vélodrome. Cette fois-ci, le club phocéen ne s'est pas imposé, mais a perdu en supériorité numérique pendant une heure (0-1). Une contreperformance qui en a fait craquer plus d'un dans les vestiaires, dont le gardien Geronimo Rulli qui s'en était verbalement pris à Jonathan Rowe pour son manque d'implication à ses yeux. Même son de cloche pour Adrien Rabiot, venu séparer les deux hommes avant de prendre part à une violente altercation avec l'Anglais.

«Il y aurait un ailier gauche qu'on a peut-être connu en Ligue 1 l'année dernière» Ce qui lui a valu une exclusion initialement temporaire de la part de l'OM puis définitive dès le mardi de la semaine dernière, à l'instar de Jonathan Rowe qui a officiellement rejoint Bologne en fin de semaine. Et pour ce qui est d'Adrien Rabiot, Roberto De Zerbi a publiquement ouvert la porte à sa réintégration samedi dernier en lui tendant la main. Toutefois, ce coup de tonnerre ne devrait rien donner selon Walid Acherchour qui s'est projeté sur les remplaçants des deux protagonistes de la bagarre. « Ordonez, ça va se concrétiser. Ceballos va surtout dépendre de Rabiot. Oui, Rabiot apparemment c'est mort. Il y aurait aussi un ailier gauche qu'on a peut-être connu en Ligue 1 l'année dernière ».