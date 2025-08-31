Adrien Rabiot - OM : L'annonce à 15M€ dans la presse !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Ne faisant plus partie des plans de l'OM, Adrien Rabiot est poussé vers la sortie avant que le mercato ne touche à son terme ce lundi 1er septembre au soir. Direction l'AC Milan ? C'est en effet le chemin que semble prendre la fin de ce feuilleton à 24 heures de la clôture du mercato. L'OM aurait fixé son prix : 15M€.

Définitivement écarté du groupe de Roberto De Zerbi à cause d'une bagarre avec Jonathan Rowe, Adrien Rabiot n'a plus d'avenir à l'OM. Son départ de l'Olympique de Marseille est plus que jamais d'actualité en ces dernières heures du mercato estival qui fermera ses portes lundi soir. Quelle destination pour Rabiot ?

Véronique Rabiot a parlé avec plusieurs clubs L'AC Milan, dont l'équipe a changé d'entraîneur avec la nomination de Massimiliano Allegri cet été, serait l'option la plus probable à l'instant T. Rabiot et l'entraîneur italien se sont côtoyés pendant trois ans à la Juventus. Véronique Rabiot, mère et représentante du milieu de terrain de l'OM, aurait échangé avec différentes équipes y compris le club rossonero ces derniers temps selon L'Equipe.