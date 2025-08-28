Adrien Rabiot à l’ASSE : La réponse fracassante lâchée par sa mère !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après le PSG et Toulouse, Adrien Rabiot a donc connu son troisième club en Ligue 1 en signant à l'OM la saison dernière. Une liste à laquelle on aurait très bien rajouter une 4ème formation : l'ASSE. En effet, la carrière de Rabiot aurait pu s'écrire également sous le maillot, mais voilà que sa mère en a décidé autrement...

Entre l'OM et Adrien Rabiot, le divorce aurait notamment été prononcé à cause de sa mère. Ce ne serait d'ailleurs pas la première fois qu'un conflit éclate avec Véronique Rabiot. Alors qu'on avait déjà pu voir cela du temps où le Français était au PSG, voilà que sa mère, qui s'occupe également de sa carrière, aurait également fait tomber à l'eau une signature à l'ASSE.

« Galtier voulait absolument faire signer Adrien à Saint-Etienne » C'est Pierre Ménès qui a raconté ce rendez-vous manqué entre l'ASSE et Adrien Rabiot à cause de Véronique Rabiot. En effet, sur Youtube, il a expliqué : « Véronique Rabiot, depuis des années, est connue comme le loup blanc dans le milieu du foot. Je me souviens d’une époque, Christophe Galtier voulait absolument faire signer Adrien à Saint-Etienne ».