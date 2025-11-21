Achraf Hakimi - PSG : Son agent lâche une bombe sur son avenir !

Axel Cornic

Déjà considéré comme l’un des meilleurs à son poste lorsqu’il était au Real Madrid, au Borussia Dortmund ou encore à l’Inter, Achraf Hakimi a pris une toute autre dimension avec son transfert au Paris Saint-Germain. Il est désormais dans le club très fermé dans plus grandes stars de la planète football, ce qui ravit évidemment son club.

Certains parlaient de lui pour le Ballon d’Or et franchement, ça n’aurait été étonnant. Car si le PSG réalise la saison magique qui a impressionné tout le monde, c’est en grande partie grâce à Achraf Hakimi. Ce dernier est tout bonnement essentiel dans le dispositif de Luis Enrique et c’est pour cela que sa récente blessure a fait trembler à ce point le club parisien.

Hakimi n’a pas oublié le Real Madrid Mais il y a une autre chose qui pourrait bien agacer le PSG. Présent lors de la cérémonie pour désigner le meilleur joueur africain de l’année, l’agent d’Hakimi a en effet évoqué un possible retour de son protégé au Real Madrid. « Dans le football, rien n'est impossible » a expliqué Alejandro Camaño, d’après Mediaset.