Kylian Mbappé - Signature au PSG : La révélation choc !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En mai 2022, alors qu'il arrivait initialement au terme de son contrat avec le PSG, Kylian Mbappé finissait par rempiler de deux années supplémentaires en signant son nouveau bail à la dernière minute. Et en dépit de cette prolongation, l'attaquant français avait déjà en tête son plan pour partir au Real Madrid comme l'annonce un journaliste de RMC.

Parti du PSG au terme de son contrat en juin 2024, Kylian Mbappé a donc réalisé son rêve de porter les couleurs du Real Madrid. Deux ans auparavant, l'attaquant français avait pourtant signé une prolongation de contrat avec le club de la capitale, mais Mbappé avait finalement décidé de ne pas activer l'année en option et a donc pu se libérer pour quitter le PSG.

Tout était prévu pour Mbappé Interrogé par Canal Supporters, le journaliste de RMC Fabrice Hawins livre les coulisses de ce feuilleton Mbappé avec des révélations sur les intentions de l'attaquant français au moment de sa prolongation au PSG : « Mbappé avait-il vraiment envie de prolonger ? Il a signé. Il a signé avec sa main, personne ne l’a forcé. Est-ce qu’il avait envie ? Au moment de signer oui. Après, est-ce vraiment il se projetait sur les 3 années ? Retrospectivement, tu as envie de dire non. Il signe au printemps 2022, quelques mois plus tard, il parle déjà dans une lettre qu’il souhaiterait s’en aller », indique le journaliste.