Achraf Hakimi : Le PSG a trouvé son remplaçant ?

Alors que le mercato estival a fermé ses portes en début de semaine, le Paris Saint-Germain n’a pas mis la main sur un latéral droit pour suppléer Achraf Hakimi. Luis Enrique va donc devoir miser sur Warren Zaïre-Emery ou Joao Neves, qui a l’occasion d’évoluer sur le côté avec le Portugal.
Cet été, le Paris Saint-Germain a mis la main sur trois joueurs, dont deux gardiens : Renato Marin, Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi. Dans la foulée du sacre en Ligue des champions, Luis Enrique a donc décidé de faire confiance en son groupe sans apporter d’ajustements importants, à l’exception du gardien avec le départ de Gianluigi Donnarumma. Achraf Hakimi repart donc sur une nouvelle saison sans véritable doublure, et ce malgré son absence actée cet hiver, avec la CAN au Maroc (21 décembre 2025 au 18 janvier 2026).
Quelle doublure pour Hakimi au PSG ?
Ces derniers mois, Warren Zaïre-Emery a eu l’occasion de dépanner en tant que latéral droit, mais un autre joueur du PSG pourrait s’imposer durablement comme la doublure d’Achraf Hakimi en la personne de Joao Neves. Déjà positionné à ce poste par Luis Enrique, le milieu a également été placé sur le côté par Roberto Martinez lors des deux derniers matches du Portugal, et cela pourrait continuer.
« João Neves peut jouer comme latéral sans ballon »
Présent en conférence de presse à la veille du match contre l’Arménie, le sélectionneur du Portugal a notamment souligné la « polyvalence importante » de ses joueurs. « Nous avons utilisé Nuno Mendes à différents postes, tout comme João Neves, qui peut jouer comme latéral sans ballon. Ce sera également un aspect important pour le match de demain (samedi). » Luis Enrique devrait observer de près la performance de son joueur…