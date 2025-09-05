Achraf Hakimi : Le PSG a trouvé son remplaçant ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que le mercato estival a fermé ses portes en début de semaine, le Paris Saint-Germain n’a pas mis la main sur un latéral droit pour suppléer Achraf Hakimi. Luis Enrique va donc devoir miser sur Warren Zaïre-Emery ou Joao Neves, qui a l’occasion d’évoluer sur le côté avec le Portugal.

Cet été, le Paris Saint-Germain a mis la main sur trois joueurs, dont deux gardiens : Renato Marin, Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi. Dans la foulée du sacre en Ligue des champions, Luis Enrique a donc décidé de faire confiance en son groupe sans apporter d’ajustements importants, à l’exception du gardien avec le départ de Gianluigi Donnarumma. Achraf Hakimi repart donc sur une nouvelle saison sans véritable doublure, et ce malgré son absence actée cet hiver, avec la CAN au Maroc (21 décembre 2025 au 18 janvier 2026).

Quelle doublure pour Hakimi au PSG ? Ces derniers mois, Warren Zaïre-Emery a eu l’occasion de dépanner en tant que latéral droit, mais un autre joueur du PSG pourrait s’imposer durablement comme la doublure d’Achraf Hakimi en la personne de Joao Neves. Déjà positionné à ce poste par Luis Enrique, le milieu a également été placé sur le côté par Roberto Martinez lors des deux derniers matches du Portugal, et cela pourrait continuer.