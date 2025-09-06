58M€ : Le transfert d’un attaquant tombe à l’eau, le PSG jubile !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Cet été, Randal Kolo Muani pensait qu'il allait être renvoyé du côté de la Juventus de Turin, où il avait été particulièrement efficace pour se relancer l'été dernier. L'attaquant français a fini par rejoindre Tottenham en prêt un peu au dernier moment. Pourtant le club anglais avait jeté son dévolu sur un autre attaquant. Une offre de 58M€ a été refusée.

Toujours pas dans les plans de jeu de Luis Enrique, Randal Kolo Muani a quitté à nouveau le PSG cet été. Le joueur de 26 ans va passer la saison à Tottenham en prêt. Un départ qui arrange bien le club de la capitale, surtout que Tottenham avait opté pour Jean-Philippe Mateta à la base. Un concours de circonstances a permis le transfert de Kolo Muani.

Tottenham ne visait pas Kolo Muani Comme le révèle Tutto Mercato Web ce vendredi, Randal Kolo Muani n'était pas du tout la cible privilégiée de Tottenham, très actif sur le mercato cet été. Le média italien rapporte que les Spurs avaient coché le nom de Jean-Philippe Mateta, qui évolue à Crystal Palace depuis 2022. Une offre de 58M€ avait même été évoquée, refusée par le club.