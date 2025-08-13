50M€ : Le PSG réclame une folie qui sème la panique le mercato !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après avoir officialisé le transfert de Lucas Chevalier, qui débarque pour 55M€, bonus compris, le PSG doit désormais trouver une solution pour se séparer de Gianluigi Donnarumma dont le contrat prend fin en juin 2026. Une situation délicate puisque les options sont rares sur le marché, et les exigences du club parisien ne risque pas de faciliter les choses.

La fin du mercato du PSG va être clairement animée par le cas Donnarumma. Et pour cause, avec l'arrivée de Lucas Chevalier, le portier italien se retrouve sans avenir à Paris alors que son contrat prendra fin en juin 2026. Preuve qu'il n'entre plus dans les plans de Luis Enrique, l'ancien Milanais n'est d'ailleurs même dans le groupe qui se déplace à Udine pour la Supercoupe d'Europe mercredi soir contre Tottenham.

Le PSG réclame 50M€ pour Donnarumma Par conséquent, un transfert de Gianluigi Donnarumma semble désormais inévitable à la fois pour le joueur, qui risque de passer une saison complète sans jouer, ou pour le PSG, qui éviterait un départ libre cet été. Cependant, selon les informations de Fabrizio Romano, le club de la capitale se montre beaucoup trop gourmand et réclamerait pas moins de 50M€ pour vendre son gardien italien auquel il ne reste qu'un an de contrat.