46M€ : Le transfert qui va rendre fou le PSG !

Pierrick Levallet

À quelques heures de la fermeture du mercato, le PSG doit encore régler le cas Gianluigi Donnarumma. En fin de contrat en juin 2026, le portier italien est poussé vers la sortie. Le gardien de but de 26 ans était notamment annoncé du côté de Manchester United ces dernières semaines. Mais les Red Devils se seraient tournés vers une autre option.

Le mercato ferme ses portes ce lundi soir. Cela laisse donc très peu de temps au PSG pour finaliser le cas Gianluigi Donnarumma. Le club de la capitale - qui l’a remplacé par Lucas Chevalier - souhaite éviter un départ libre du portier italien l’été prochain, son contrat expirant en juin 2026. Les dirigeants parisiens le poussent donc vers la sortie depuis plusieurs semaines.

Donnarumma a la cote sur le mercato Et naturellement, Gianluigi Donnarumma disposait de plusieurs options sur le marché des transferts. Outre Manchester City, Chelsea et Manchester United ont également gardé un œil très attentif sur la situation du gardien de but de 26 ans. Mais finalement, les Red Devils auraient opté pour une autre option sur le mercato.