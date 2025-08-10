1 milliard d'euros : Le Real Madrid a tranché pour le remplaçant de Mbappé !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Révélation du Real Madrid lors de la Coupe du monde des clubs, Gonzalo Garcia a tellement marqué les esprits que le club de la capitale a choisi de compter sur lui. Vendredi, l'Espagnol a officiellement signé jusqu'en 2030 et les intentions sont claires côté madrilène : on veut bloquer toutes les opportunités de le recruter en augmentant sa clause libératoire.

Joueur de la réserve du Real Madrid, Gonzalo Garcia a saisi l'opportunité lors de la dernière Coupe du monde des clubs puisque Xabi Alonso l'a aligné comme Kylian Mbappé et Endrick ne pouvaient pas jouer. Le jeune Espagnol a été flamboyant, allant même jusqu'à devenir le meilleur buteur de la compétition. Cela a fait reconsidérer sa situation au sein du club, qui souhaite à tout prix le conserver. Jusqu'à lui octroyer une clause libératoire d'un milliard d'euros...

Gonzalo Garcia à Madrid jusqu'en 2030 Egalement pressenti pour récupérer le numéro 9 laissé vacant par Kylian Mbappé, Gonzalo Garcia pourrait devenir une valeur sûre au Real Madrid. A 21 ans, il s'apprête à débuter la nouvelle saison dans l'équipe première et il est juste derrière le Français dans la hiérarchie. S'il a fini par hériter du numéro 16, laissant le 9 à Endrick, le Real Madrid n'a pas laissé de suspense en prolongeant son contrat jusqu'en 2030 : le club veut pouvoir compter sur sa nouvelle pépite.