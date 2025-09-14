Mercato - PSG : Paris en situation favorable pour ce deal XXL

Alexandre Higounet

Parmi les grandes cibles de l'été prochain, le Paris Saint-Germain aurait notamment coché le nom d'Ayyoub Bouaddi, l'un des grands talents de demain en L1, qui impressionne depuis ses débuts au plus haut niveau européen l'an dernier, alors qu'il n'a que 17 ans. Et tout porte à croire que le PSG disposera d'un contexte très favorable en cas de négociations.

Quand bien même Luis Enrique estime qu'en l'état, son équipe et son effectif lui conviennent tels qu'ils sont, et qu'un recrutement supplémentaire n'apparaît pas nécessaire, le club de la capitale reste en observation attentive en vue des prochains mercatos, que ce soit cet hiver en cas d'ajustement lié à une urgence ou plus probablement l'été prochain.

Hakimi remplacé : Le PSG prépare une surprise ! https://t.co/rnbU6Y39JX — le10sport (@le10sport) September 12, 2025

Si le PSG lance une offensive sur Obaddi (LOSC) en fin de saison... Et dans le registre, le Paris Saint-Germain regarde de très près le jeune milieu de terrain du LOSC Ayyoub Bouaddi (17 ans), qui s'était révélé l'an dernier pour sa première année au top niveau, crevant notamment l'écran à l'occasion de plusieurs rencontres de Ligue des champions, comme contre le Real Madrid. Depuis le début de saison, Bouaddi confirme son profil de joueur de très haut niveau et cela a logiquement suscité le grand intérêt du PSG.