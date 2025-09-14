Mercato - PSG : Paris en situation favorable pour ce deal XXL

Parmi les grandes cibles de l'été prochain, le Paris Saint-Germain aurait notamment coché le nom d'Ayyoub Bouaddi, l'un des grands talents de demain en L1, qui impressionne depuis ses débuts au plus haut niveau européen l'an dernier, alors qu'il n'a que 17 ans. Et tout porte à croire que le PSG disposera d'un contexte très favorable en cas de négociations.
Quand bien même Luis Enrique estime qu'en l'état, son équipe et son effectif lui conviennent tels qu'ils sont, et qu'un recrutement supplémentaire n'apparaît pas nécessaire, le club de la capitale reste en observation attentive en vue des prochains mercatos, que ce soit cet hiver en cas d'ajustement lié à une urgence ou plus probablement l'été prochain.
Si le PSG lance une offensive sur Obaddi (LOSC) en fin de saison...
Et dans le registre, le Paris Saint-Germain regarde de très près le jeune milieu de terrain du LOSC Ayyoub Bouaddi (17 ans), qui s'était révélé l'an dernier pour sa première année au top niveau, crevant notamment l'écran à l'occasion de plusieurs rencontres de Ligue des champions, comme contre le Real Madrid. Depuis le début de saison, Bouaddi confirme son profil de joueur de très haut niveau et cela a logiquement suscité le grand intérêt du PSG.
L'axe Lille-Paris apparaît très fluide
S'il est trop tôt pour affirmer que le PSG lancera une offensive en fin de saison, d'autant que le coût de l'opération s'annonce XXL, et s'il est permis de s'interroger sur la position du club parisien sur Warren Zaïre-Emery si jamais il venait effectivement à transmettre une proposition de transfert au LOSC pour Obbadi, le fait est que les dirigeants parisiens pourront bénéficier d'un contexte très favorable pour la négociation, tant l'axe Lille-Paris apparaît fluide en l'état. Outre le fait que Luis Campos a travaillé plusieurs années au LOSC, les discussions apaisées et constructives autour du transfert de Lucas Chevalier cet été ont renforcé la confiance entre les deux clubs. Autant d'éléments qui favoriseront une issue positive pour le deal Obbadi s'il venait à être enclenché par le PSG.