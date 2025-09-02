Mbappé sous tension, elle annonce la fin !

Alexis Brunet

L’été dernier, Kylian Mbappé faisait le choix de rejoindre enfin le Real Madrid. L’attaquant a réalisé une grande saison, mais selon Laure Boulleau il était quelque peu sous tension parfois devant le but. L’ancienne joueuse du PSG estime toutefois que cela semble être de l’histoire ancienne, car le champion du monde paraît maintenant beaucoup plus épanoui.

Le Real Madrid a une revanche à prendre. Après une saison dernière sans titre majeur, le club espagnol entend bien corriger cela. Pour le moment, les Madrilènes réalisent d’ailleurs un sans-faute en Liga avec trois victoires en trois matches alors que de son côté le Barça a déjà lâché deux points avec son match nul face au Rayo Vallecano ce dimanche (1-1).

Mbappé est plus épanoui selon Laure Boulleau Pour retrouver le plaisir de remporter un titre, le Real Madrid compte sur Kylian Mbappé. Selon Laure Boulleau, qui s’est exprimée dans le CFC, le Français va encore réaliser une belle saison avec son club, d’autant plus qu’il paraît plus épanoui que la saison dernière. « Je sentais une tension chez lui la saison dernière par moments devant les cages. Il ratait des choses qu'il ne ratait habituellement pas. Ce que j'aime bien, c'est de le voir épanoui. Je sais qu'il va mettre encore une fois 40 buts à la fin de la saison. Ce n'est pas la question. »