Mbappé sous tension, elle annonce la fin !

L’été dernier, Kylian Mbappé faisait le choix de rejoindre enfin le Real Madrid. L’attaquant a réalisé une grande saison, mais selon Laure Boulleau il était quelque peu sous tension parfois devant le but. L’ancienne joueuse du PSG estime toutefois que cela semble être de l’histoire ancienne, car le champion du monde paraît maintenant beaucoup plus épanoui.
Le Real Madrid a une revanche à prendre. Après une saison dernière sans titre majeur, le club espagnol entend bien corriger cela. Pour le moment, les Madrilènes réalisent d’ailleurs un sans-faute en Liga avec trois victoires en trois matches alors que de son côté le Barça a déjà lâché deux points avec son match nul face au Rayo Vallecano ce dimanche (1-1).
Mbappé est plus épanoui selon Laure Boulleau
Pour retrouver le plaisir de remporter un titre, le Real Madrid compte sur Kylian Mbappé. Selon Laure Boulleau, qui s’est exprimée dans le CFC, le Français va encore réaliser une belle saison avec son club, d’autant plus qu’il paraît plus épanoui que la saison dernière. « Je sentais une tension chez lui la saison dernière par moments devant les cages. Il ratait des choses qu'il ne ratait habituellement pas. Ce que j'aime bien, c'est de le voir épanoui. Je sais qu'il va mettre encore une fois 40 buts à la fin de la saison. Ce n'est pas la question. »
Un gros recrutement et un nouveau coach pour le Real Madrid
Le Real Madrid comptera donc sur Kylian Mbappé pour changer les choses, mais également sur Xabi Alonso qui a rejoint le club cet été après son expérience au Bayer Leverkusen. Les dirigeants madrilènes ont également mis les moyens pour renforcer l’effectif, avec de nombreuses arrivées (Huijsen, Mastantuono, Alexander-Arnold, Carreras). « L'environnement est bien pour lui, il y a enfin un recrutement dans l'effectif du Real Madrid, j'aime beaucoup ce coach. Est-ce que Mbappé va marquer dans les grands rendez-vous ? C'est ça qui avait pêché la saison dernière. Le bilan reste mitigé, ce n'est pas maintenant qu'on va noter Kylian Mbappé, ce sera un peu plus tard », a conclu Laure Boulleau.