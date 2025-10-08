Mbappé sous pression : L'annonce inattendue !

Pour les deux prochaines journées des éliminatoires à la Coupe du Monde 2026, Didier Deschamps a décidé de convoquer 23 joueurs. Alors que son attaque est décimée, le sélectionneur de l'équipe de France a fait appel à Jean-Philippe Mateta pour la première fois. Présent en conférence de presse ce mercredi après-midi, le buteur de Crystal Palace a annoncé qu'il était prêt à prendre la place de Kylian Mbappé en pointe.
Lors de ce rassemblement du mois d'octobre, l'équipe de France a rendez-vous avec l'Azerbaïdjan au Parc des Princes (vendredi), avant de se déplacer en Islande (lundi). Pour les deux prochaines journées des éliminatoires à la Coupe du Monde 2026, Didier Deschamps a convoqué 23 joueurs.
Mateta est prêt à remplacer Mbappé
Privé d'un très grand nombre d'attaquants, notamment Ousmane Dembélé, Désiré Doué et Bradley Barcola, Didier Deschamps a convoqué Jean-Philippe Mateta. Présent en conférence de presse ce mercredi après-midi, le buteur de Crystal Palace a lâché une annonce inattendue sur Kylian Mbappé. En effet, le joueur de 28 ans a fait savoir qu'il était prêt à jouer à la place du capitaine des Bleus.
«Je peux jouer avec Kylian, je peux jouer seul»
« Je suis prêt à tout, selon ce que veut le coach. Je peux jouer avec Kylian, je peux jouer seul », a déclaré Jean-Philippe Mateta. Reste à savoir si Didier Deschamps est prêt à laisser Kylian Mbappé sur le banc des remplaçants pour offrir sa toute première sélection au vice-champion olympique. Pour rappel, le numéro 10 du Real Madrid a été victime d'une légère entorse de la cheville droite ce samedi contre Villarreal.