Mbappé sous pression : L'annonce inattendue !

Amadou Diawara

Pour les deux prochaines journées des éliminatoires à la Coupe du Monde 2026, Didier Deschamps a décidé de convoquer 23 joueurs. Alors que son attaque est décimée, le sélectionneur de l'équipe de France a fait appel à Jean-Philippe Mateta pour la première fois. Présent en conférence de presse ce mercredi après-midi, le buteur de Crystal Palace a annoncé qu'il était prêt à prendre la place de Kylian Mbappé en pointe.

