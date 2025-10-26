Mbappé : Le coup de pression signé Yamal !

Amadou Diawara

Ce dimanche après-midi, le Real Madrid reçoit le FC Barcelone au Santiago Bernabeu. Avant ce Clasico face à la bande à Kylian Mbappé, Lamine Yamal a lancé un coup de pression. En effet, le numéro 10 du Barça a fait passer un message provoquant sur les réseaux sociaux.

Pour le compte de la 10ème journée de Liga, le FC Barcelone se déplace sur la pelouse du Real Madrid : le Santiago Bernabeu. Pour passer devant la Maison-Blanche en championnat, le Barça doit l'emporter ce mercredi après-midi.

Real-Barça : Yamal lance le Clasico sur Instagram Avant ce Clasico face au Real Madrid de Kylian Mbappé, Lamine Yamal a tenu à faire passer un gros message sur les réseaux sociaux. Pour mettre la pression à la Maison-Blanche, le numéro 10 du FC Barcelone a partagé une vidéo en story sur Instagram.