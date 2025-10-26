Mbappé : Le coup de pression signé Yamal !

Ce dimanche après-midi, le Real Madrid reçoit le FC Barcelone au Santiago Bernabeu. Avant ce Clasico face à la bande à Kylian Mbappé, Lamine Yamal a lancé un coup de pression. En effet, le numéro 10 du Barça a fait passer un message provoquant sur les réseaux sociaux.
Pour le compte de la 10ème journée de Liga, le FC Barcelone se déplace sur la pelouse du Real Madrid : le Santiago Bernabeu. Pour passer devant la Maison-Blanche en championnat, le Barça doit l'emporter ce mercredi après-midi.
Real-Barça : Yamal lance le Clasico sur Instagram
Avant ce Clasico face au Real Madrid de Kylian Mbappé, Lamine Yamal a tenu à faire passer un gros message sur les réseaux sociaux. Pour mettre la pression à la Maison-Blanche, le numéro 10 du FC Barcelone a partagé une vidéo en story sur Instagram.
«J'ai laissé la peur dans ma ville natale il y a longtemps»
« La peur ? J'ai laissé la peur dans ma ville natale il y a longtemps. Le joueur qui sort du ghetto ne se bat pas pour la gloire. Il ne joue pas pour la gloire. Il joue pour son avenir. Il joue pour ne pas revenir au niveau où il était. La vraie pression n'est pas dans le stade. Elle est dans l'opinion de ses amis du premier jour. Quand il marque, il ne célèbre pas par ego. Il célèbre car il sait que ce but peut tout changer pour lui, son entourage, son quartier », peut-on lire et entendre dans la vidéo de Lamine Yamal. De surcroit, le crack de 18 ans posté une photo provocante, où on le voit en premier plan avec des supporters du Real Madrid dans son dos.