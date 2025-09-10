Mbappé : L’annonce que personne n’a vu venir sur sa vie privée !

Alexis Brunet

Depuis près de dix ans maintenant, Kylian Mbappé est l’un des joueurs de football les plus populaires du monde. Le Français est donc connu internationalement grâce à son sport, pourtant il ne souhaite pas que son futur enfant mette un pied dans le monde du football. L’attaquant madrilène ne devrait donc pas mettre en route un nouveau projet Mbappé.

En 2015, le monde du football découvrait un futur ovni, un certain Kylian Mbappé. Alors à Monaco, l’attaquant impressionnait tout le monde et il était promis à un glorieux avenir. Cela s'est confirmé, car le crack de Bondy a par la suite remporté de nombreux titres avec le PSG, avant de rejoindre le Real Madrid en 2024.

Mbappé ne veut pas que son futur enfant mette un pied dans le monde du football Le football a donc beaucoup apporté à Kylian Mbappé, mais l’attaquant s’en méfie également. Dans une interview accordée à L’Équipe, le joueur du Real Madrid a affirmé qu’il ne conseillerait pas à ses enfants un avenir dans le monde du football. « Vous vous imagineriez avec des enfants qui détestent le foot ? J'espère. (Il rit.) Mais je pense que, malheureusement, un ballon ne sera jamais loin... En tout cas, je ne conseillerais jamais à mon enfant de mettre les pieds dans le monde du foot. »