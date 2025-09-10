«Ça m'a fait mal» : L'affaire qui a bouleversé Mbappé

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Voilà une polémique dont Kylian Mbappé se serait bien passé. Cité dans une affaire de viol au cours de sa virée en Suède il y a près d'un an, le champion du monde tricolore n'est à présent plus incriminé, mais a beaucoup souffert de la situation comme il l'a avoué en interview avec L'Equipe Magazine.

Le nom de Kylian Mbappé a été traîné dans la boue et utilisé à des fins néfastes dans l'affaire de Stockholm aux yeux du principal intéressé. En virée nocturne dans la capitale suédoise avec Nordi Mukiele notamment en octorbe 2024 en pleine trêve internationale avec l'équipe de France dont il avait été exemptée, Mbappé a regretté à L'Equipe Magazine que les médias se soient empressés de grandement couvrir cette affaire qui est tombée dans l'oubli dès lors que le capitaine de l'équipe de France n'était plus incriminé.

«Tu sens que dans le regard d'en face, la personne se dit : "Et s'il y avait 1 % de chance qu'il ait fait quelque chose ?"» En plus de cela et de par la procédure et la longueur du processus, Kylian Mbappé a senti un changement au quotidien dans ses interactions avec les gens. Ce qui lui a fait un pincement au cœur. « Surtout pour tes proches, encore plus de sexe féminin. Que tu le veuilles ou non, quand tu le racontes, tu sens que dans le regard d'en face, la personne se dit : "Et s'il y avait 1 % de chance qu'il ait fait quelque chose ?" Ça m'a fait mal ».