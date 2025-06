Mbappé - Dembélé : Emmanuel Macron a tranché !

Ce samedi soir, le PSG a remporté la toute première Ligue des Champions de son histoire. Etincelant cette saison, Ousmane Dembélé est le grand favori pour le Ballon d'Or 2025, devant Lamine Yamal ou encore Kylian Mbappé. Ce dimanche, Emmanuel Macron a milité pour que le numéro 10 du PSG soit sacré.

Après avoir fait tomber Brest, Liverpool, Aston Villa et Arsenal , le PSG avait rendez-vous avec l' Inter en finale de la Ligue des Champions. En effet, Parisiens et Nerazzurri se sont affrontés à l' Allianz Arena de Munich ce samedi soir. Et les hommes de Luis Enrique se sont imposés largement (5-0).

Golden Boy : Macron choisit Doué

Ayant invité toute la délégation du PSG à l'Elysée ce dimanche, Emmanuel Macron a tranché pour le Ballon d'Or et le trophée de Golden Boy. En effet, le président de la République a voté pour Ousmane Dembélé et Désiré Doué. « J'espère que cette année sera suivie d'autres récompenses : Ousmane les crampons d'or, et Doué le titre de meilleur jeune. Vous avez donné une âme à ce maillot. Merci d'avoir fait rêver cette jeunesse française (...) Je ne souhaite qu'une chose : vous accueillir l'année prochaine avec une deuxième étoile. Je sais que c'est possible, parce que vous avez faim. Vive le PSG, vive la République, vive la France ! », s'est enflammé Emmanuel Macron. Pour rappel, Nike a confectionné des crampons blancs avec des détails dorés pour marquer le coup lorsque Rodri a remporté le Graal en 2024. Reste à savoir si Ousmane Dembélé soulèvera le Ballon d'Or cette année.