PSG : Le coup de gueule d’Emmanuel Macron !

Au lendemain de leur victoire en finale de la Ligue des Champions contre l’Inter (5-0), le Paris Saint-Germain a lancé les festivité avec ses supporters. Et après une parade en bus londonien sur les Champs-Eysées, les joueurs de Luis enrique ont été accueillis par Emanuel Macron, le président de la République française.

Le revers de la médaille

Mais tout n’a pas été parfait pour les Parisiens. Les accidents en marge de ce match ont été nombreux et surtout tragiques, avec deux décès dans la nuit de samedi à dimanche. Les blessés se comptent par dizaines et et TF1 annonçait à la mi-journée 491 interpellations, dont 392 dans la capitale. Le PSG a condamné ces accidents via un communiqué publié sur ses canaux officiels, annonçant notamment : « Ces actes isolés sont contraires aux valeurs du Club et ne représentent en rien l’immense majorité de nos supporters, dont le comportement exemplaire tout au long de la saison mérite d’être salué ».