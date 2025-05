Mbappé avec deux stars : La soirée de folie !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Pour le 8ème Grand Prix de Formule 1 de la saison, le paddock était présent à Monaco entre le 23 et 25 mai dernier. L'occasion pour le monde du show-business et du sport de se rassembler. Vainqueur de la course dimanche, Lando Norris a célébré cette victoire avec Kylian Mbappé... et Jimmy Butler ! Les mondes se rencontrent.

Samedi, le rideau est tombé sur l'édition 2024/2025 de Liga pour le Real Madrid. L'occasion pour Kylian Mbappé d'inscrire un doublé face à la Real Sociedad (2-0) et de porter son bilan à 31 buts en championnat. De quoi faire de lui le soulier d'or européen devant Viktor Gyökeres et Mohamed Salah.

Kylian Mbappé en soirée avec Lando Norris après le Grand Prix ! Quelques heures après la rencontre qui sonnait les adieux de Luka Modric et de Carlo Ancelotti, Kylian Mbappé se rendait à Monaco dans le cadre du Grand Prix de Formule 1 remporté par Lando Norris. Le vainqueur du jour était bien accompagné pour fêter ce succès, son 2ème de la saison 2025 après l'ouverture en Australie, puisque Mbappé était à ses côtés dimanche soir.