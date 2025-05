Kylian Mbappé, le soutien que personne n’attendait !

Parti du Paris Saint-Germain après sept années, Kylian Mbappé vient de terminer sa première saison sous les couleurs du Real Madrid. Les critiques ont été nombreuses, mais le Française termine tout de même avec le titre de Meilleur buteur de LaLiga, ainsi qu’avec le Soulier d’Or.

Que penser de la première saison de Kylian Mbappé au Real Madrid ? Ses débuts n’ont pas été simples, avec des nombreuses polémiques relayées par la presse espagnole et française. Mais l’attaquant s’est repris peu à peu et termine tout de même avec 42 buts, en 55 matchs toutes compétitions confondues.

C’était mieux sans Mbappé ?

Le problème, c’est qu’au niveau collectif, le bilan est beaucoup moins bon. Sans Mbappé, le Real Madrid sortait en effet d’une saison couronnée notamment d’un titre de Champion d’Espagne et d’une Ligue des Champions. Et avec lui, zéro titres majeurs au compteur, avec d’ailleurs des nombreux débats concernant sa véritable place sur le terrain aux côtés de Vinicius Jr et Rodrygo.